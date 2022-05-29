Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в столичном регионе Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.