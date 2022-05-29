https://news.day.az/world/1466159.html Сильное землетрясение в Японии
Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в столичном регионе Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.
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