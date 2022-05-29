Алжир и Китай решили договориться о разделе нефтедобычи на сумму $490 млн

Нефтегазовая группа из Алжира Sonatrach и нефтегазовая компания из Китая Sinopec Oil & Gas Limited (SOOGL) решили разделить нефтедобычу на сумму $490 млн. Об этом в Twitter сообщило Алжирское агентство новостей APS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Sonatrach и Sinopec Oil & Gas Limited (SOOGL) подписали соглашения о разделе нефтедобычи на сумму $490 млн на юго-восточном участке Алжира", - отметили в публикации.

В агентстве добавили, что контракт был заключен на 25 лет. По его условиям должна быть реализована добыча нефти на участке Зарзаитине в провинции Иллизиа в объеме 95 млн баррелей.