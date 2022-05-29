В Германии оценили заполненность газовых хранилищ на зиму

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Германии постепенно заполняются, но в случае возникновения перебоев с поставками газа из России или их прекращения уровень заполненности недостаточен для того, чтобы без ограничений пережить следующую зиму. С таким предупреждением выступил глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они [газохранилища] заполняются, они заполняются даже лучше, чем в предыдущие годы, и интенсивнее, чем еще в апреле - мае, начале мая этого года, но пока они недостаточно заполнены", - считает Мюллер. "Они недостаточно хорошо заполнены на случай, если мы в краткосрочной перспективе будем получать меньше или вообще не будем получать российский газ", - пояснил он. Глава регулятора отметил, что будет спокоен лишь в случае заполненности ПХГ на 90%. "Тогда Германия бы имела "подушку" как минимум на 2,5 месяца при условии стабильной ситуации и нормальной погоды", - подчеркнул он.

Диверсификация поставок и эффективное использование газа

"По состоянию на сегодня мы пополняем хранилища примерно на 0,4 процентных пункта в день", - сообщил Мюллер. По его словам, власти пытаются диверсифицировать источники поставок. "Мы ведем активные переговоры с нашими европейскими соседями <...>, и если нам сейчас удастся быть экономнее с потреблением газа в частном секторе и промышленности, побеспокоиться о замене [источников энергии], в целом быть эффективнее, возможно, отказаться от того или иного, то в таком случае, как представляется, мы сможем нормально преодолеть следующую зиму", - полагает Мюллер. "Это означает, что никому не придется замерзать и ждать ограничений при условии, что российский газ продолжит поступать", - заметил он.

В то же время глава агентства предупредил, что касательно импорта газа "бремя издержек велико". "Это нужно честно сказать людям, а также промышленности, бизнесу", - сказал Мюллер. "Все, кто сейчас окинет взглядом развитие цен, увидят, что сегодня и в последующие недели и месяцы мы, конечно, будем находиться на уровне цен, который нельзя сравнивать с уровнем до войны России на Украине (спецоперации РФ)", - утверждал глава регулятора. При этом Мюллер высказал мнение, что якобы Россия учитывала и стремилась к такому повышению стоимости голубого топлива. "Россия также выигрывает от этого", - утверждает он.

Коснувшись строительства плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Германии, Мюллер отметил, что ожидает запуска одного из них - в Вильгельмсхафене - уже в этом году, а второго - в Брунсбюттеле - в начале следующего года.

Как сообщило в воскресенье Федеральное сетевое агентство, по состоянию на сегодняшний день уровень заполненности ПХГ в Германии составляет 47,5%. В ФРГ 30 апреля вступили в силу поправки в закон об энергетическом хозяйстве, обязывающие операторов подземных хранилищ поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона. Согласно поправкам, все операторы ПХГ в стране обязаны постепенно заполнять газом хранилища: до 1 октября - до 80%, к 1 ноября - до 90%.