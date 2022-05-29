Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа в Европу

Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого решения", - заявил Эрдоган в ходе беседы с журналистами телеканала NTV после возвращения из рабочей поездки в Азербайджан.

Помимо этого, турецкий президент подчеркнул, что на данный момент одна из важнейших целей правительства заключается в нормализации отношений с Израилем.