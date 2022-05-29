США обогнали Китай по объемам торговли с Индией

Соединенные Штаты обогнали Китай и стали крупнейшим торговым партнером Индии в 2021/2022 финансовом году. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на данные министерства торговли страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сравнению с прошлым годом двусторонняя торговля между Вашингтоном и Дели выросла с 80,5 до 119,4 миллиарда долларов. Отмечается, что США являются одной из немногих стран, с которыми у Индии положительное торговое сальдо.

Торговля с Китаем также выросла, составив 115,42 миллиарда долларов по сравнению с 86,4 миллиарда долларов в прошлом году - основной прирост пришелся на импорт из Китая, который вырос в почти полтора раза (с 65 до 94 миллиардов долларов), тогда как экспорт остался практически на прежнем уровне.

Экономические эксперты, опрошенные изданием, полагают, что объем двусторонней торговли между США и Индией продолжит расти в ближайшие годы, поскольку обе страны нацелены на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества.