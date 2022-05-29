В Иране по подозрению в заражении оспой обезьян были взяты анализы у 9 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечено, что результаты анализов 6 подозреваемых оказались отрицательными, а информация о результатах других лиц, сдавших анализы, будет предоставлена после получения результатов.

Сообщается, что, по официальным данным, к настоящему времени в стране не выявлено случаев заражения оспой обезьян.