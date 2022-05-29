https://news.day.az/world/1466212.html В Иране по подозрению в заражении оспой обезьян были взяты анализы у 9 человек
В Иране по подозрению в заражении оспой обезьян были взяты анализы у 9 человек
В Иране по подозрению в заражении оспой обезьян были взяты анализы у 9 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечено, что результаты анализов 6 подозреваемых оказались отрицательными, а информация о результатах других лиц, сдавших анализы, будет предоставлена после получения результатов.
Сообщается, что, по официальным данным, к настоящему времени в стране не выявлено случаев заражения оспой обезьян.
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