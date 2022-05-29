https://news.day.az/world/1466232.html В Хорватии пропал самолет
В Хорватии пропал самолет
Небольшой самолет марки Cessna 182 в воскресенье пропал с экранов радаров авиаконтроля после вылета из города Сплит в южной части Хорватии в направлении Германии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение HRT.
По его данным, метка борта исчезла с экранов радаров в горной местности на высоте около 2 300 м. В район направлена группа спасателей и полиции из 60 человек, которые обследуют территорию, в том числе с применением дрона. О количестве пассажиров на борту пока не сообщается.
Продолжающиеся поиски пока результатов не принесли.
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