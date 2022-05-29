https://news.day.az/world/1466235.html Взрыв на танкере в Гонконге - есть погибший и раненые
Взрыв на танкере в Гонконге - есть погибший и раненые
Взрыв произошел на борту нефтяного танкера в 300 км к востоку от Гонконга.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "South China Morning Post", в результате взрыва на танкере "Chuang Yi" под панамским флагом погиб один человек, еще шесть получили ранения.
Среди членов экипажа судна есть индонезийские моряки и моряки из Манамы.
На место происшествия были направлены два вертолета для проведения спасательных работ. Сообщается, что возгорание на танкере уже локализовано.
Причина взрыва пока не установлена.
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