Взрыв на танкере в Гонконге

- есть погибший и раненые

Взрыв произошел на борту нефтяного танкера в 300 км к востоку от Гонконга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "South China Morning Post", в результате взрыва на танкере "Chuang Yi" под панамским флагом погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Среди членов экипажа судна есть индонезийские моряки и моряки из Манамы.

На место происшествия были направлены два вертолета для проведения спасательных работ. Сообщается, что возгорание на танкере уже локализовано.

Причина взрыва пока не установлена.