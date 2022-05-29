Байден с супругой посетили школу в Техасе, где произошла стрельба

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в воскресенье прибыли в городок Ювальде (штат Техас), где ранее в одной из начальных школ произошла резонансная стрельба.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Согласно его данным, чета Байденов посетила Ювальде в сопровождении ряда высокопоставленных представителей американской администрации. Глава государства и его супруга уже возложили цветы к организованному на территории школы мемориалу, а также провели встречи с учителями и представителями местного сообщества.

Помимо этого, в воскресенье у главы государства здесь запланировано общение с родственниками погибших при стрельбе и сотрудниками городских служб экстренного реагирования.

Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая - менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.

Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным инцидентом в своем роде в США за последнее десятилетие.

Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.