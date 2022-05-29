Умер известный российский телеведущий

Российский художник и телеведущий Алексей Бегак умер в воскресенье на 63-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС актер Леонид Ярмольник.

"Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать", - заявил собеседник агентства.