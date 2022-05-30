Названа главная тема предстоящего саммита ЕС

Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе рассказал журналистам, что страны Евросоюза планируют обсуждать во время предстоящего 30-31 мая саммита, а также назвал главную тему встречи, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Основной темой встречи станет финансирование помощи Украине", - заявил он.

Кроме того, по словам источника, предложение французского лидера Эммануэля Макрона создать Европейское политическое сообщество и принять в него Украину в случае, если страна в скором времени не сможет стать частью ЕС, главы государств организации планируют обсудить на саммите в июне. Тогда же будет обсуждаться вопрос о членстве Украины в Евросоюзе, добавил он.