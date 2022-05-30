Столкновения между палестинцами и израильтянами в Иерусалиме

Не смогли найти общий язык жители Иерусалима. Сегодня там начались новые столкновения между палестинцами и израильтянами. Группа арабов забаррикадировалась в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Палестинцы закидывали полицейских камнями и петардами, а те в ответ применили слезоточивый газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cтолкновения прошли и в других частях Старого города. Сегодня израильтяне отмечают День Иерусалима - 55 лет назад их суверенитет распространился на восточную часть города.

По улицам стартовал так называемый марш с флагами. Силовики жестко задерживают палестинцев, если те приходят в эту часть Иерусалима со своими флагами. При этом израильтяне демонстративно жгут арабские полотнища.