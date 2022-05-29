https://news.day.az/world/1466254.html О чем договорились Боррель и Кулеба?
О чем договорились Боррель и Кулеба?
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой поставки вооружений Киеву и новые санкции в отношении России. Как передает Day.Az, об этом сообщил Боррель в Twitter.
"ЕС продолжит упрощать поставки военной помощи, мы договорились о важности продвижения по санкциям", - написал глава внешнеполитической службы ЕС.
Кроме того, по его словам, совместно с лидерами Евросоюза будет поднят вопрос поддержки экспорта аграрной продукции с Украины, а также влияние российской спецоперации на мировую продовольственную безопасность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре