В Челси разгромили цветочную композицию, созданную в честь Елизаветы II

В лондонском районе Челси вандалы полностью уничтожили цветочные композиции на зданиях на Слоан-Стрит, созданные по случаю Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал мойщик окон, ставший утром 29 мая очевидцем произошедшего, группа неизвестных громила украшения из цветов возле зданий на Слоан-Стрит.

"Члены общества это разрушили. Они были как животные. Они просто уничтожили все. Это было похоже на бунт", - рассказал свидетель происшествия.

Отмечается при этом, что хотя с манекенов, стоявших перед магазином Hackett, к примеру, были стянуты штаны, изображения самой Елизаветы II на улице остались нетронутыми.

Цветочные композиции принимали участие в традиционном Королевском цветочном шоу в Челси. В частности, входная группа магазина Hackett называлась "Любовное письмо к королеве". Она стоила примерно £10 тыс. и получила награду в одном из конкурсов престижной цветочной выставки.