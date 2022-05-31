В Австралии Mastercard обвинили в нарушении правил конкуренции

Австралийский антимонопольный регулятор обвинил местное подразделение международной платежной системы Mastercard в нарушении национального антимонопольного законодательства. Об этом сообщается в заявлении госкомиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), обнародованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным комиссии, Mastercard, обладая значительной властью на рынке обслуживания платежей, выполняемых при помощи кредитных карт, препятствовала конкуренции удерживая торговые предприятия от использования других систем обработки дебетовых транзакций", - указала председатель ACCC Джина Касс-Готлиб, отметив, что Mastercard заключила соглашения с более чем 20 предприятиями розничной торговли, предложив им скидки в обмен на согласие использовать только ее платежную систему, отказавшись от национальной системы EFTPOS, чьи услуги значительно дешевле.

По мнению регулятора, предприятия, согласившись получить скидки от Mastercard, уже не смогли "предлагать своим клиентам более выгодные цены", а возможности для конкуренции между платежными системами на рынке существенно сократились.

Ранее комиссия вынудила американскую корпорацию Visa ограничить льготные предложения для торговых предприятий Австралии, чтобы устранить свое конкурентное преимущество на рынке платежных систем, обслуживающих транзакции дебетовых карт. В марте 2021 года Visa не признала нарушение национального законодательства, однако обязалась принять меры для уменьшения своего влияния на конкуренцию.

Дебетовые и кредитные карты Visa и Mastercard принимаются значительной частью торговых предприятий Австралии. Все платежи, выполняемые при помощи этих карт, на территории страны могут быть обработаны принадлежащими им системами обработки платежей или национальной платежной системой EFTPOS. Торговое предприятие должно самостоятельно выбрать поставщика услуг обработки транзакций и оплачивать услуги платежной системы в соответствии с предлагаемыми тарифами.