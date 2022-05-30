По меньшей мере 56 человек погибли, столько же пропали без вести в муниципалитетах Ресифе и Олинда на северо-востоке Бразилии, где непрекращающиеся со вторника проливные дожди вызвали наводнения и оползни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Гражданская оборона штата Пернамбуку сообщила о том, что около 4 тысяч жителей региона лишились крова. Местные власти предупреждают, что в ближайшие сутки погодные условия могут ухудшиться.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования близким погибших и направил в район войска для помощи в ведении поисково-спасательной операции.

Двум наиболее пострадавшим городам выделена гуманитарная помощь в размере около полумиллиона евро (2,5 млн бразильских реалов).

С начала года несколько сотен бразильцев погибли из-за разгула стихии. В феврале более 230 человек лишились жизни в результате наводнений и схода оползней в Петрополисе, штат Рио де Жанейро.