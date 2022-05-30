В Непале нашли обломки самолета, пропавшего спустя несколько минут после вылета

В Непале обнаружили обломки самолета авиакомпании Tara Air, пропавшего 29 мая с 22 людьми на борту, сообщает The Himalayan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обломки воздушного судна были найдены в муниципалитете деревни Тасанг непальского района Мустанг. Погода мешала поискам самолета, однако патрульно-поисковые подразделения силовых структур и местные жители продолжали их в неблагоприятных погодных условиях.

Официальный представитель сухопутных войск Непала бригадный генерал Нараян Силвал разместил в соцсетях фото найденных обломков с подписью: "Место катастрофы". На снимке видно, что самолет был полностью разрушен.