В Японии ожидают «лета растущих цен» на продукты

В Японии повысились или продолжают расти цены на 8,3 тыс. наименований продуктов, в ближайшие месяцы там ожидают "лета растущих цен", приводится в данных исследования научного центра Teikoku Databank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам исследования, среди 105 компаний - производителей продуктов питания и напитков более 60% из них сообщили о повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что в июне - июле вырастут цены более чем на 3 тыс. наименований продуктов, в среднем цены увеличатся на 12-13%.