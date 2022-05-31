https://news.day.az/world/1466290.html В Японии ожидают «лета растущих цен» на продукты
В Японии ожидают «лета растущих цен» на продукты
В Японии повысились или продолжают расти цены на 8,3 тыс. наименований продуктов, в ближайшие месяцы там ожидают "лета растущих цен", приводится в данных исследования научного центра Teikoku Databank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По результатам исследования, среди 105 компаний - производителей продуктов питания и напитков более 60% из них сообщили о повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что в июне - июле вырастут цены более чем на 3 тыс. наименований продуктов, в среднем цены увеличатся на 12-13%.
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