Мадрид встречает победителей Лиги чемпионов

В воскресенье испанская столица с почестями встретила игроков "королевского клуба", ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов, одолев "Ливерпуль" со счётом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Подопечные Карло Анчелотти провезли трофей по центру Мадрида. Традиционно празднование титулов "сливочных" проходит на площади Сибелес.

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема и бразильский защитник Марсело внесли кубок в здание кафедрального собора Мадрида Альмудена.

Его также показали в мэрии города до того, как доставить на стадион "Сантьяго Бернабео". Именно там в субботу около 60 тысяч болельщиков смотрели судьбоносный матч, который разворачивался в Париже, где завершение европейского футбольного сезона на "Стад де Франс" было омрачено беспорядками. Из-за попыток английских болельщиков прорваться на стадион по поддельным билетам игра началась с более чем получасовой задержкой. Французская полиция применяла слезоточивый газ. Европейская сеть болельщиков (FSE) обвинила Францию в плохой организации.

Восьмая подряд победа в финале Лиги чемпионов позволит "Реалу" перевернуть страницу неудавшегося трансфера французского форварда Килиана Мбаппе, который предпочёл остаться в "ПСЖ".