В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян

Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia, передает Day.Az.

Как сообщается, пять больниц системы здравоохранения испанского автономного сообщества Мадрид с сегодняшнего дня начинают делать ПЦР-тесты, для "облегчения диагностики и принятия мер по контролю передачи (вируса - ред,) в кратчайшие сроки". Отмечается, что полученные результаты будут передаваться в главное управление общественного здравоохранения страны.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.