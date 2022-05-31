https://news.day.az/world/1466324.html Самую дорогую заправку нашли в США - ВИДЕО
Самую дорогую заправку нашли в США - ВИДЕО
В США нашли самую дорогую американскую заправку, находится она в Калифорнии. Телеканал ABC, который обычно целиком и полностью поддерживает Демократическую партию США, сделал репортаж с этой заправки, очень доходчиво рассказывая о ситуации с ценами на топливо в стране, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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