Самую дорогую заправку нашли в США

"Это центр Лос-Анджелеса, я покажу вам цену на обычный бензин - это 7 долларов и 83 цента за галлон. Это гораздо выше, чем средний показатель по штату Калифорния - 6 долларов и 7 центов. У нас самый дорогой бензин в этой стране, однако люди страдают везде", - заявила американская журналистка.