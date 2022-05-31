Самую дорогую заправку нашли в США
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В США нашли самую дорогую американскую заправку, находится она в Калифорнии. Телеканал ABC, который обычно целиком и полностью поддерживает Демократическую партию США, сделал репортаж с этой заправки, очень доходчиво рассказывая о ситуации с ценами на топливо в стране, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Это центр Лос-Анджелеса, я покажу вам цену на обычный бензин - это 7 долларов и 83 цента за галлон. Это гораздо выше, чем средний показатель по штату Калифорния - 6 долларов и 7 центов. У нас самый дорогой бензин в этой стране, однако люди страдают везде", - заявила американская журналистка.