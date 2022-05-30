Иордания официально передала Грузии участок земли

Власти Иордании в ходе официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили передали республике участок земли на берегу реки Иордан, расположенный у места, где по преданию крестили Иисуса Христа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе грузинского правительства, передает Day.Az.

"Сегодня исторический день. Сегодня нам официально передали землю, где будет построен центр грузинской культуры. Наверное, это является днем, о котором мечтал каждый грузин, так как грузины спустя 300 лет возвращаются на Святую землю", - приводит пресс-служба слова Гарибашвили после церемонии передачи земельного участка.

Глава правительства поблагодарил за передачу земли площадью 4 тыс. кв. м короля Иордании Абдаллу II, принца Гази, патриарха Иерусалимского Феофила III.

Впервые о намерениях властей Иордании передать участок земли грузинскому государству Гарибашвили заявлял в январе текущего года.