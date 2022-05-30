https://news.day.az/world/1466352.html Скончался известный писатель
Скончался известный писатель
Писатель Борис Пахор, представитель словенского меньшинства в итальянском северо-восточном городе Триест, умер в возрасте 108 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.
Родившийся в Триесте в 1913 году, когда город входил в Австро-Венгрию, Пахор считается самым крупным словенским писателем, жившим в Италии. Его книги рассказывали об ужасах нацистских лагерей, где он сам побывал после участия в югославском партизанском сопротивлении, а также о дискриминации словенского меньшинства в Триесте во времена фашизма.
Наиболее известен его роман "Некрополь" (1967), переведенный на многие языки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре