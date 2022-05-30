Скончался известный писатель

Писатель Борис Пахор, представитель словенского меньшинства в итальянском северо-восточном городе Триест, умер в возрасте 108 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

Родившийся в Триесте в 1913 году, когда город входил в Австро-Венгрию, Пахор считается самым крупным словенским писателем, жившим в Италии. Его книги рассказывали об ужасах нацистских лагерей, где он сам побывал после участия в югославском партизанском сопротивлении, а также о дискриминации словенского меньшинства в Триесте во времена фашизма.

Наиболее известен его роман "Некрополь" (1967), переведенный на многие языки.