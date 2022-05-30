На президентских выборах в Колумбии во второй тур вышли оппозиционные кандидаты

В Колумбии во второй тур президентских выборов вышли два оппозиционера Густаво Петро и Родольфо Эрнандес. За Петро, который выдвигался от левой коалиции "Исторический пакт", проголосовали чуть более 40% избирателей. Сенатора и бывшего мэра Боготы считали фаворитом гонки. В случае победы Густаво Петро станет первым главой государства, представляющим левые силы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Празднуют успех и сторонники независимого кандидата Родольфо Эрнандеса. Он баллотировался от собственного движения "Лига антикоррупционных правителей". Политика поддержали 28% проголосовавших граждан. Сам Эрнандес назвал итоги голосования отражением желания перемен.

Как отмечают колумбийские аналитики, если выборы выиграет Эрнандес, ему придется управлять страной, практически не имея своих представителей в парламенте.

Всего на высший пост страны претендовали шесть кандидатов. Среди них не было Ивана Дуке - действующего главы государства. По колумбийской Конституции, его выбирают на один срок без права переизбрания.

Потерпевший поражение кандидат от правой коалиции "Команда за Колумбию" Федерико Гутьеррес объявил, что он во втором туре поддержит Эрнандеса. Голосование состоится 19 июня.

В этот день, независимо от того, кто победит, Колумбия, долгое время управляемая консерваторами или умеренными, увидит резкий сдвиг в президентской политике.