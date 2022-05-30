Австрийские гляциологи скоро могут остаться без работы. К концу века все ледники в альпийской республике растают, считают в ООН, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам Андреаса Книттеля, отчасти в этом виноваты исключительно теплые весны, как в этом году. В течение 35 лет он измерял так называемый вечный лед в горах Анкогель. И с недавнего времени защитный снежный покров на леднике - вдвое меньше обычного.

Андреас Книттель, исследователь ледников в Австрийском альпийском клубе:

- Последний доклад ООН подтверждает то, что мы измеряли в течение двух десятилетий - скорость отступления ледников ускоряется. К началу апреля снежный покров на ледниковых языках уже растаял до такой степени, что солнце расплавляет лед напрямую. Любые попытки противодействия этому не остановят процесс.

В ООН настроены пессимистично, там говорят, что даже резкое сокращение выбросов CO2 не спасет австрийские ледники.

Тем не менее, Книттель и его команда продолжают свое наблюдение. Там, где еще три года назад применялась рулетка, теперь используются дроны.

Но не все уверены в полном отступлении ледников в Австрии. Часть их может уцелеть, если глобальное потепление стабилизируется на уровне 1,5 градусов Цельсия, говорит гляциолог Андреа Фишер из Австрийской академии наук.

Но даже если отдельные участки сохранятся - отступление ледников, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия...

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

- Когда ледники исчезнут, пропадет и талая вода в реках и водохранилищах. Тогда гидроэлектростанции, подобные этой, будут зависеть от непредсказуемых осадков. Но как именно это повлияет на производство электроэнергии в Альпах, пока остается предметом исследований.