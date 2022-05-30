Китай строит первый в мире авианосец для беспилотников

В Китае спущен на воду корабль Zhu Hai Yun, предназначенный для перевозки и запуска беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает IBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Палуба корабля оборудована для авиационных дронов, беспилотных кораблей и подводных лодок.

Пекин утверждает, что аппарат был разработан для целей морских исследований, что подтверждает его веселая раскраска, хотя издание уверено, что речь идет о боевом предназначении, в частности об исследовании морского дна в интересах подводных лодок и установке морских мин.

Ожидается, что Zhu Hai Yun будет принят в эксплуатацию до конца года.