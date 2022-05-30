https://news.day.az/world/1466382.html Китай угрожает США - ВИДЕО
Китай угрожает США - ВИДЕО
Тайваньский кейс раскручивается все сильнее.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китай грозит США, что они "отрежут себе пальцы" в попытке использовать Тайвань для сдерживания Китая и напоминает, что армия Китая уже стоит на границе в готовности "сокрушить любые сепаратистские попытки на Тайване.
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