Китай угрожает США

Тайваньский кейс раскручивается все сильнее.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Китай грозит США, что они "отрежут себе пальцы" в попытке использовать Тайвань для сдерживания Китая и напоминает, что армия Китая уже стоит на границе в готовности "сокрушить любые сепаратистские попытки на Тайване.