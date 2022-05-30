В Пекине 5 тыс. человек посадили на карантин из-за похода одного в пиццерию

Около 5000 человек отправили на карантин в Пекине в связи с тем, что один человек нарушил режим самоизоляции. Как сообщает The Guardian, в отношении него возбуждено уголовное дело, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации властей, горожанина обязали соблюдать режим карантина после того, как он посетил пиццерию, в которой на тот момент был риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на наложенные на него ограничения по свободному перемещению, мужчина много раз выходил из дома.

"Прошло два дня с тех пор, как ограничения в городе были ослаблены, что этот человек делает? Разве он не хочет убрать эпидемию в Пекине? Должен ли он выходить и вредить людям, когда ситуация наконец стабилизировалась?", - возмутился один из комментаторов в интернете.