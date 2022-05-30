Разговор Путина с Эрдоганом запланирован в двустороннем формате

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор в двустороннем формате. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на понедельник у Путина запланировано два международных телефонных разговора. "Вчера мы подтверждали заявление господина Эрдогана - один [разговор], действительно, будет с президентом Турции. Много было от коллег вопросов вчера, может ли идти речь о каком-то трехстороннем разговоре. Мы разъяснили: нет, речь идет о разговоре между Путиным и Эрдоганом, двустороннем", - сказал Песков.

Ранее Эрдоган сообщил, что также 30 мая планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.