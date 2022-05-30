По меньшей мере 10 человек получили травмы во время давки по окончании боксерского поединка, который состоялся в воскресенье на открытой арене Barclays Center в нью-йоркском Бруклине, пишет газета Washington Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, по данным издания, причиной произошедшего послужило ложное сообщение о стрельбе, которая якобы произошла на месте. Как отмечает газета, "отреагировав на некий шум", люди в панике начали бежать обратно на арену, спровоцировав давку.

Впоследствии информация о якобы стрельбе была опровергнута. Как выяснилось, стреляющего не было, и огнестрельные ранения никто не получил.