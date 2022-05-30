6 млн домохозяйств в Британии могут столкнуться с отключением электричества

Этой зимой шесть миллионов домохозяйств могут столкнуться с отключением электричества из-за военной операции России в Украине, передает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарий наихудшего развития событий, составленный британским правительством, говорит о том, что может возникнуть повсеместная нехватка газа, если Россия и дальше будет прекращать поставки в ЕС, отмечает издание.

По словам министра экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, электричество может быть ограничено для шести миллионов домов в начале следующего года, в основном в часы пик утром и вечером. Ограничения могут продлиться более месяца, в результате чего цены на энергоносители снова вырастут.