В Литве инфляция достигла рекордного показателя за 25 лет

Уровень инфляции в Литве увеличился до 18,5%, что является рекордным показателем за последние 25 лет. Об этом сообщил в понедельник департамент статистики балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровень годовой инфляции в мае по сравнению с апрелем повысился на 2,2% и составил 18,5%", - говорится в сообщении.

Департамент привел статистику прежних рекордных показателей инфляции: в 2007 году это было 12,7%, в 1997 году - 15,4%.

"Влияние на увеличение инфляции прежде всего оказал рост цен на продукты питания и неалкогольные напитки, коммунальные, транспортные услуги и услуги в сфере обслуживания населения", - отметили в департаменте статистики.