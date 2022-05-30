В Германии зафиксировали 21 случай оспы обезьян

Двадцать один случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Германии за последние недели. Об этом сообщил в понедельник Институт Роберта Коха (RKI) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно актуальным данным, Институт Роберта Коха оценивает риск для здоровья населения Германии как низкий. RKI продолжает пристально следить за ситуацией и постоянно оценивает ситуацию заново", - указывается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известны 257 подтвержденных случаев и около 120 предполагаемых в 23 странах. Случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, мигрень, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.