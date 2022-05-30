Несколько стран обратились к Индии с просьбой поставить в целом 1,5 млн тонн пшеницы

Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы сразу из нескольких стран, которым нужен этот злак для преодоления дефицита.

Об этом сообщает в понедельник сайт газеты The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Более полудюжины стран обратились к Индии с просьбой о более чем 1,5 млн тонн пшеницы, и мы рассматриваем, как выполнить эти запросы", - сказал изданию источник. "Индия стремится помочь уязвимым странам и всем, кто нуждается в пшенице", - добавил он.

Согласно этой информации, запрос на наиболее значительный объем пшеницы поступил из Бангладеш, постоянного покупателя индийского зерна. Бангладеш недавно объявила тендер на импорт пшеницы, но Дакка позже отменила его из-за высоких цен.

Индия 4 мая сообщила, что запретила экспорт пшеницы. Как информировало тогда Главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности республики, такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, "учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами".