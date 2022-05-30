https://news.day.az/world/1466448.html Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали 6 боевиков террористической организации РПК на севере Ирака. Об этом сообщает в понедельник Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся в трех иракских районах с 18 апреля.
В Минобороны заверили, что ВС Турции продолжат устранять угрозу терроризма в регионе.
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