Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены последние события вокруг Украины.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.