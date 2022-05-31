В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян

Агентство по здравоохранению (UKHSA) выявило 71 новый случай заражения человеком оспой обезьян в Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Sky News.

Все новые случаи были выявлены в Англии, общее число подтверждённых случаев в Великобритании с 7 мая достигло 179.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что, несмотря на новые случаи, риск для населения остается низким. Тем не менее, ведомство посоветовало контактирующим с заболевшими изолироваться на 21 день.

Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом "оспа обезьян", чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.