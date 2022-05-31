МАГАТЭ узнало о накоплении Ираном более 40 кг обогащенного урана

Иран накопил 43 кг обогащенного на 60% урана, таким образом, прибавив к сделанным ранее запасам почти 20 кг, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на ежеквартальный доклад МАГАТЭ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг урана, обогащенного на 60% - увеличение на 30% за последние три месяца", - говорится в докладе.

Западные СМИ отмечают, что запасы обогащенного урана страны теперь более чем в 18 раз превышают лимит, установленный в 2015 году. По состоянию на 15 мая 2022 года Иран имел в своем распоряжении более 3,8 тыс. кг обогащенного урана. При этом Иран продолжает обогащение урана до уровней, превышающих лимит в 3,67%, предусмотренный в изначальной сделке. Страна обладает ураном, обогащенным на 60%, а также ураном, обогащенным на 20%: его у Ирана около 238 кг.