https://news.day.az/world/1466466.html В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян
В Испании выявили 120 случаев заражения оспой обезьян
Власти Испании подтвердили по меньшей мере 120 случаев заражения людей оспой обезьян в королевстве.
Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 120 положительных случаев ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 98 инфицированных.
Как передает в понедельник газета Publica, Португалии зафиксировано 96 инфицированных, что на 22 выше показателя, озвученного в пятницу.
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