В Канаде намерены запретить короткоствольное оружие

Либеральная партия Канады премьер-министра Джастина Трюдо намерена законодательно запретить в североамериканской стране короткоствольное оружие, такое как пистолеты и револьверы.

Об этом заявил журналистам глава правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выносим [на рассмотрение парламента] законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием в стране. Это означает, что [в случае принятия соответствующего закона] больше нельзя будет покупать, продавать, передавать или импортировать пистолеты на территории Канады", - сказал он. Трюдо пояснил, что данная мера призвана снизить число преступлений с огнестрельным оружием в стране и сделать жизнь в Канаде более безопасной. Принять такие меры, продолжил премьер-министр, в том числе власти подтолкнула недавняя стрельба в техасской школе, когда погиб 21 человек, а также возросшее число преступлений с использованием огнестрельного оружия в самой Канаде.

Трюдо напомнил, что ранее его правительство путем изменения национального закона об оружии уже запретило использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Всего под запрет подпали 1,5 тыс. разновидностей штурмового оружия, в том числе популярные американские штурмовые винтовки AR-15 и M16.

В результате стрельбы 24 мая в техасской школе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Губернатор штата Грег Эбботт ранее сообщил, что огонь открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос. Злоумышленник действовал в одиночку, прибывшие на место инцидента полицейские ликвидировали его. Стрельба в техасском Ювалде вызвала в США новую дискуссию о возможности ограничений в сфере продажи и ношения оружия.