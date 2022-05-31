ВОЗ объяснила распространение оспы обезьян

Быстрое распространение оспы обезьян в неэндемичных странах может быть связано, в частности, с отсутствием иммунитета у значительной части населения против этого заболевания, поскольку вакцинация от натуральной оспы была прекращена в мире еще в ХХ веке.

Об этом заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Розамунд Льюис в ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она напомнила, что в 1980 году ВОЗ объявила о ликвидации натуральной оспы и после этого в мире была прекращена вакцинация от этого заболевания. Между тем, прививка от натуральной оспы обеспечивает эффективную защиту от оспы обезьян, поскольку оба вируса - это "члены одного семейства". "Сейчас сложилась ситуация, когда у людей за последние 40 лет, возможно, не было какой-либо эффективной защиты посредством вакцинации", - сказала Льюис, добавив, что "отчасти этим может быть объяснено, почему мы увидели появление в ряде стран оспы обезьян, которая довольно быстро распространяется через тесные физические контакты". По словам эксперта, причиной быстрого распространения может быть то обстоятельство, что "на настоящий момент у нас нет иммунитета от вирусов оспы".

Льюис подчеркнула, что люди, которым в свое время были сделаны прививки от натуральной оспы, в частности, те, кому сейчас больше 50 лет, "возможно, имеют защиту" от оспы обезьян. "Но мы не знаем этого наверняка, поскольку 50 лет - это большой срок для действия вакцины. Мы не знаем, имеют ли они какой-то иммунитет", - резюмировала руководитель секретариата ВОЗ по борьбе с оспой.

Ранее ВОЗ сообщила, что по состоянию на 26 мая в мире были выявлены 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.