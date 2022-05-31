В КНДР за сутки выявили 96 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 96 020 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,64 млн. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,46 млн человек, почти 183 тыс. проходят лечение. Новых летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано, общее число смертей составляет 70 человек. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

В понедельник власти отчитались о 100 710 новых случаях лихорадки, в воскресенье - о 89,5 тыс. пациентах. Наибольший суточный прирост был зафиксирован 15 мая - 392 920 случаев.