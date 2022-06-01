100-летняя американка не смогла доказать властям, что жива

100-летняя Бетти Эшли из американского штата Флорида столкнулась с неожиданной проблемой: Управление кадровой службы США отказывается делать ей пенсионные выплаты, если она не предъявит подтверждение своего существования. Об этом сообщает KTVE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Когда женщина обратилась в федеральное ведомство, ее попросили доказать, что она еще не умерла. "Кто-то из управления сказал: "Боже мой. Ей же 100 лет. С чего бы нам думать, что она все еще жива?" - рассказала дочь долгожительницы Тельма Мецгер.

Эшли попыталась отправить властям нотариально заверенную форму и свою фотографию со свежим выпуском газеты в руках, но так и не смогла их убедить. Предъявленных документов оказалось недостаточно, чтобы возобновить платежи.

"Я живая. И в июне собираюсь отпраздновать 101-й год", - объяснила она корреспонденту KTVE.