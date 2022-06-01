Илона Маска назвали мошенником

Соучредитель мемной криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер в интервью изданию Crikey назвал главу Tesla Илона Маска мошенником, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Палмера, Маск даже не знает, как запускать базовый код. Он отметил, что общался с миллиардером в Twitter после того, как разработал скрипт для автоматического сообщения о мошенничестве с криптовалютой.

"Илон обратился ко мне, чтобы получить этот скрипт, и очень быстро стало очевидно, что он не понимает кодирования. Он спросил: "Как мне запустить этот скрипт Python?", - заявил соучредитель Dogecoin.

Палмер считает, что мир любит мошенников. Людям нравится идея, что однажды они тоже могут стать миллиардерами, это мечта, которую Маск продает, добавил он. Попытка Маска купить Twitter - уловка, направленная на то, чтобы разрушить платформу или еще больше снизить ее ценность, уверен предприниматель.