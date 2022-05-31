24-летнюю китаянку не взяли на работу из-за возраста

В Китае 24-летняя студентка университета по фамилии Хе рассказала, что планировала устроиться в телекоммуникационную компанию China Unicom, куда подала резюме. Однако работу китаянка так и не получила - ей сообщили, что она уже "старая", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании сообщили, что если они возьмут Хе на работу, то нарушат внутренние правила, согласно которым сотрудники, пришедшие из университетов, должны быть моложе 24 лет. Отказ расстроил девушку, ведь предварительно ей уже обещали место в одном из отделов фирмы.

"Я скоро закончу учебу, а работу сейчас найти практически невозможно", - пожаловалась выпускница.

После того как об истории Хе узнали пользователи соцсетей, они встали на защиту девушки и раскритиковали China Unicom. "Что плохого в том, что тебе 24 года? Люди в этом возрасте заканчивают бакалавриат", - писали люди.