В Канаде введут "национальный мораторий" на владение оружием

В Канаде рассмотрят законопроект о "национальном моратории" на владение короткоствольным оружием, в случае принятия, его покупка и продажа будет запрещена на всей территории страны, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Кроме использования огнестрельного оружия для спортивной стрельбы и охоты, нет никаких причин, по которым кто-либо в Канаде должен нуждаться в оружии в своей повседневной жизни", - сказал он во время брифинга.

Глава канадского правительства отметил в Twitter, что власти намерены принять "одни из самых решительных действий" в истории страны, чтобы не допустить применения оружия в стране и защитить людей от насилия.

Законопроект внесло Министерство общественной безопасности Канады, документ 30 мая прошел первое чтение в Палате общин. В случае одобрения нижней палатой парламента в трех чтениях, его передадут на рассмотрение в Сенат.

Ограничения в отношении контроля за оборотом оружия станут одними из самых жестких за последние 40 лет, говорится на сайте Трюдо. Меры включают в себя:

- запрет на ввоз недавно приобретенного огнестрельного оружия в Канаду, запрет на его покупку, продажу и передачу внутри страны;

- аннулирование лицензий на владение оружием у лиц, причастных к актам домашнего насилия или харассмента, например, к сталкингу;

- усиление мер безопасности на границе, предоставление правоохранительным органам "дополнительных инструментов" для расследования преступлений с использованием огнестрельного оружия и борьба с контрабандой.

Власти также намерены ужесточить уголовное наказание, усилить пограничный контроль и создать новый закон о "красных флагах", который позволит судам требовать от считающихся опасными людей сдать оружие полиции. Магазины для длинноствольного оружия будут изменены, планируют в канадском правительстве, в них не должно вмещаться более пяти патронов, продажа и передача магазинов большей емкости будет запрещена.