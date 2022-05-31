Фестиваль Nuits Sonores: музыка льется прямо из сознания

Музыка на этой вечеринке льется прямо из сознания. Французский диджей Molécule, выступивший в воскресенье на фестивале электронной музыки Nuits Sonores в Лионе, создает мелодии, используя звуки, услышанные им во время концерта, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Это очень амбициозная идея, напоминающая научную фантастику. По сути, можно танцевать прямо под то, что происходит в голове у диджея", - говорит корреспондент Euronews Нуно Пруденсио.

"Я стою перед инструментом, огромным монолитом. Нужно быть чрезвычайно сосредоточенным, в медитативном состоянии. К моему черепу, к зрительной коре, прикреплены восемь ЭЭГ датчиков, которые без перерыва отправляют сигналы, модулирующие звук в реальном времени, постоянно.

В последние годы я разработал творческий процесс, при котором я езжу в разные части света, где преобладает природа. Еду с микрофонами, инструментами и создаю настоящую студию на месте. Недавно я ездил к гигантским волнам в Назаре в Португалии с моими микрофонами, чтобы записать этот феномен и всю силу элементов и природы. Эти записи - основа моих композиций, моих альбомов", - рассказывает DJ Molécule.

Эта музыка - диалог человека с машиной, открывающий бесконечные возможности для творчества.