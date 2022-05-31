https://news.day.az/world/1466518.html В Германии появится самая большая армия в Европе - Шольц
В Германии появится самая большая армия в Европе - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в ближайшем будущем появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди государств-членов НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам политика, такая армия значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. При этом он раскритиковал позицию тех, кто не понимает, почему Берлин не оказывает военную поддержку Украине.
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