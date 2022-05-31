В Германии появится самая большая армия в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в ближайшем будущем появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди государств-членов НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, такая армия значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. При этом он раскритиковал позицию тех, кто не понимает, почему Берлин не оказывает военную поддержку Украине.