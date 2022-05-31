ВОЗ назвала причину быстрого распространения оспы обезьян

Обезьянья оспа продолжает свое распространение. О двух возможных случаях заявили власти Бразилии, передает медиаплатформа "Смотрим". В Испании зарегистрировали 22 новых случая заражения, в Великобритании число заболевших увеличилось на 71 человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что быстрое распространение обезьяньей оспы может быть связано с отсутствием общего иммунитета у населения к обычной оспе. Масштабная вакцинация против нее была прекращена в мире в XX веке.