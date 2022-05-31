https://news.day.az/world/1466568.html В Египте открылась уникальная выставка - ВИДЕО
В Египте открылась уникальная выставка - ВИДЕО
У подножия пирамиды Джосера, что в Саккаре в Египте, открылась уникальная выставка. На ней экспонируются найденные в некрополе артефакты, которым примерно две с половиной тысячи лет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Это многочисленные саркофаги с хорошо сохранившимися мумиями, порядка 150 бронзовых статуй древних божеств и бронзовые сосуды, различные предметы, которые использовали в ритуалах Исиды, богини плодородия в древнеегипетской мифологии.
Некоторые экспонаты датируются примерно 500 годом до н. э.
Все предметы планируют передать строящемуся в Гизе Большому Египетскому музею.
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